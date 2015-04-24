«ВТБ Банк» в першому кварталі отримав мільярд гривень збитку

Про це банк повідомив у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 35,92% - до 42,887 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 44,4%, до 35,684 млрд грн, зобов'язання - на 26,03%, до 39,629 млрд грн, кошти клієнтів - на 14,96%, до 9,071 млрд грн, власний капітал зріс на 29,7 рази - до 3,257 млрд грн, статутний капітал виріс на 22,16% - до 6,616 млрд грн.

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Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському «Внешторгбанку».