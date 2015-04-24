Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2245.1630 (24 квітня - 2253.1063)

100 EUR - 2430.1644 (24 квітня - 2427.0461)

10 RUR - 4.4682 (24 квітня - 4.3664)

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,55/22,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,45/24,77 грн/євро, до російського рубля - 0,44/0,45 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 22,4516 грн/дол., до цього часу було укладено 453 угоди на суму 362,98 млн дол.