UniCredit Bank збільшить статутний капітал у 3,4 разу

Акціонери UniCredit Bank, який входить до групи найбільших, затвердили збільшення статутного капіталу банку на 5,869 млрд грн, або в 3,4 разу, - до 8,337 млрд грн, повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, збільшення статутного капіталу на зазначену суму буде завершено в серпні поточного року і доповнить 250 млн дол., які були спрямовані на збільшення капіталу банку в березні.

За даними прес-служби, збільшення відбудеться шляхом приватного розміщення акцій серед акціонерів банку.

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Як повідомляв УНІАН, UniCredit Bank, що входить у групу найбільших за активами, в першому кварталі 2015 року отримав 1,9 млрд грн збитку за рахунок втрат від переоцінки іноземної валюти в результаті девальвації гривні і доформування резервів під знецінення кредитів.

Довідка УНІАН. UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.