Порошенко: Україна очікує від донорів 2 млрд доларів на відновлення інфраструктури Донбасу

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Україна».

«Ми підготували Міжнародну конференцію по Донбасу, якою передбачаються два напрямки. Перше: ми вже готові й отримали погодження донорів щодо надходження до нас 2 млрд доларів на відновлення інфраструктури Донбасу. Це є відновлення електричного постачання, води, відновлення доріг, зруйнованих мостів, зруйнованих шкіл, відновлення лікарень», - сказав глава держави.

«Друга позиція - це є відновлення і забезпечення інвестицій на Донбас. І кожен мій візит, починаючи від Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Японії, і останній візит у Францію, чітко засвідчує: так, пане президенте, ми готові разом із вами йти на Донбас, завозити обладнання, яке було вивезене в Росію, будувати заводи, які були зруйновані бойовиками, і робити все можливе для того, щоби створити людям місце роботи», - заявив Порошенко.

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Він нагадав, що окуповані території потребують безпеки, вирішення гуманітарних проблем тих, хто не може працювати, і створення робочих місць. «І сьогодні є комплексна програма, затверджена мною, і ми чекаємо з нетерпінням, що по завершенні першого безпекового етапу, коли буде забезпечене припинення вогню і виведення техніки і роззброєння, після проведення чесних, прозорих, відповідаючих стандартам ОБСЄ виборів, ми негайно запустимо в Донбас інвестиції і кошти на відновлення інфраструктури», - резюмував Порошенко.

Нагадаємо 22 квітня Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄІБ на €200 мільйонів для відновлення Донбасу.