Влада Білорусі хоче прискорити переорієнтування експорту з Росії на інші ринки

Прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков вважає, що переорієнтація білоруського експорту з російського ринку на інші напрямки повинна здійснюватися більш динамічно, передає БЕЛТА.

Прем'єр констатував, що макроекономічна динаміка Білорусі в I кварталі цього року формувалася в умовах звуження основних експортних ринків. "Обсяг білоруського експорту товарів і послуг, згідно з даними статистики, скоротився в січні-лютому поточного року на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - зазначив він. "Через високу концентрацію експорту як щодо товарів, так і ринків зростають зовнішні ризики для стабільного розвитку національної економіки", - підкреслив прем'єр-міністр. У зв'язку з цим, за його словами, необхідно виробити рішення, спрямоване на виправлення ситуації з експортом, що склалася в перші місяці цього року.

Читайте такожЛукашенко в інтерв'ю Bloomberg: Білорусь не буде північно-західним краєм Росії (відео)"Незважаючи на те, що за підсумками січня-лютого у зовнішній торгівлі товарами і послугами досягнуто позитивне сальдо - $683,5 млн (що краще результату аналогічного періоду минулого року і свідчить про збалансованість зовнішньої торгівлі), проте не виконується найважливіший прогнозний параметр - експорт", - зазначив глава уряду.

Він також вказав, що виписані урядом на 2015 рік показники, незважаючи на зусилля з нарощування і диверсифікації експорту, не виконуються абсолютно всіма галузями та регіонами. Зростання експорту відзначається тільки в країни Азії без країн СНД (приріст $106,7 млн).

При цьому складніше працювати стає і на ринку східної сусідки, констатував прем'єр-міністр. Непроста економічна ситуація змушує Росію захищати свій ринок, своїх виробників, незважаючи на старт інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу. У цьому зв'язку Андрій Кобяков підкреслив: "Ситуація з зовнішньою торгівлею підтверджує необхідність більш динамічного зсуву центру тяжіння в експортній політиці з російського ринку на інші напрями". При цьому прискореними темпами потрібно проводити як географічну, так і товарну диверсифікацію експортних потоків, зазначив він.