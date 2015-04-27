Росія хоче законодавчо заборонити стягнення боргів кримчан перед банками України

15 травня Державна Дума РФ планує розглянути законопроект про введення в окупованому Криму мораторію на банківську та іншу супутню діяльність юридичних осіб-резидентів України, передають "Новини Криму".

На сайті Думи йдеться, що комітет Держдуми з фінансового ринку схвалив документ і запропонував прийняти його до розгляду.

Читайте такожВ окупованому Криму ростуть проблеми з виплатою зарплатЗаконопроектом пропонується ввести мораторій на банківську (фінансову) і супутню, в тому числі колекторську діяльність юридичних осіб-резидентів України, що не мають ліцензії Банку Росії і зареєстрованих в анексованому Криму до його приєднання до РФ, а також на діяльність фізичних і юридичних осіб, що діють в їхніх інтересах. Мораторій вводиться також на укладання та держреєстрацію будь-яких цивільно-правових угод даних осіб із юридичними особами-резидентами РФ.

Крім того, мораторій планується поширити на виконання територіальними органами Федеральної служби судових приставів РФ судових рішень, винесених до 18 березня 2014 року українськими судами на користь українських банків і інших фінансових організацій, що працювали в анексованому Криму до зазначеної дати. Це дозволить призупинити стягнення боргів кримчан на користь українських банків.

Читайте такожОкупанти відбирають роботу у кримчан без російського паспортаЗгідно з документом, для припинення дії мораторію прокурори окупованих Криму та Севастополя повинні звернутися в суд. Підставою для такого звернення є отримання українським банком та іншою фінансовою організацією ліцензії Банку Росії і виконання ними усіх своїх зобов'язань перед кримськими клієнтами - фізичними та юридичними особами.