У Європі розробили «план Б» для Греції - ЗМІ

Переговори щодо фінансової допомоги Афінам практично зайшли в глухий кут, європейські чиновники пропонують «план Б» щодо Греції, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, грецький прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас обговорював з високопоставленими європейськими чиновниками прискорення переговорів щодо нової антикризової допомоги. Минулої неділі Ціпрас розмовляв з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і міністром фінансів Нідерландів Йеруном Дейсселблумом, розповіло джерело. За його словами, у понеділок представники Греції та її кредиторів проведуть телеконференцію.

Читайте такожСША готують Греції зустрічну пропозицію після ініціативи "Газпрому"«Тупикова ситуація» в переговорах спонукала деяких міністрів країн єврозони запропонувати обговорення «плану Б» на випадок, якщо переговорний процес завершиться невдачею і Афіни оголосять дефолт, йдеться в матеріалі. Видання підкреслює, що єврозона «втрачає терпіння» через відсутність прогресу в переговорах. За інформацією газети, ідея запасного плану була запропонована на зустрічі міністрів фінансів країн, які входять в блок, в п'ятницю, і ініціаторами виступили представники Словенії, Словаччини та Литви. Як стверджують джерела, Дейсселблум відкинув цю ідею.

Зростаюче бажання обговорити запасні плани свідчить про те, наскільки мало точок дотику сторони знайшли після виборів в Греції в кінці січня, відзначається в матеріалі.