Дефіцит платіжного балансу в першому кварталі становив $1,9 мільярда

Платіжний баланс України в січні-березні 2015 року, за попередніми даними, зведено з дефіцитом 1,938 млрд дол., що в 2,2 разу менше дефіциту в 4,277 млрд дол. за підсумками січня-березня 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, зокрема, в березні цього року дефіцит платіжного балансу становив 305 млн дол., що майже у 1,5 разу більше дефіциту за березень попереднього року.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточного рахунку в січні-березні порівняно з аналогічним періодом попереднього року скоротився в 1,8 разу і становив 836 млн дол. (березень - дефіцит 13 млн дол.), дефіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій - скоротився в 2,5 разу і становив 1,102 млрд дол. (березень - дефіцит 292 млн дол.).

За інформацією регулятора, чистий приплив прямих іноземних інвестицій (сальдо) в січні-березні становив 460 млн дол. (березень - 78 млн дол.), тоді як за аналогічний період минулого року було зафіксовано відплив у розмірі 665 млн дол.

У першому кварталі 2015 року від'ємне сальдо за кредитами та облігаціями становило 3,317 млрд дол. (березень - також від'ємне - 1,553 млрд дол.).

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-лютому 2015 року було зведено з дефіцитом 1,633 млрд дол., що в 2,5 разу менше дефіциту в 4,073 млрд. дол. за підсумками січня-лютого 2014 року. Зокрема, в лютому дефіцит становив 743 млн дол., що майже в 3 рази менше дефіциту за лютий минулого року.