Гонтарева: економіка України досягла свого «дна», очікуємо відновлення

Наразі економіка України досягла свого «дна», але, починаючи з другого кварталу 2015 року, очікується поступове відновлення економічної активності, повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook з посиланням на виступ голови НБУ Валерії Гонтаревої під час симпозіуму в Києві.

За інформацією НБУ, відновлення економіки очікується насамперед за рахунок позитивного впливу чистого експорту і використання виробничих потужностей. Також у другому кварталі очікується деяке пожвавлення споживчого та інвестиційного попиту.

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Регулятор нагадує, що в цілому за 2015 рік очікується зниження реального ВВП на 7,5% у річному вираженні. Водночас НБУ прогнозує відновлення зростання ВВП в 2016 році, в тому числі його зростання за рік на 3%.

На думку голови НБУ, хоча процес реформ дуже складний, головне, що він запущений. «Точку неповернення ми вже пройшли - 2014 рік став для України і для всього українського народу переломним», - відзначила Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в 2014 році порівняно з попереднім роком, без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, становило 6,8%. Номінальний ВВП в цілому за 2014 рік становив 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.

У 2013 році зростання ВВП України був нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн.