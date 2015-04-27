Яресько призначила своїм радником авторитетного економіста зі США

За інформацією Мінфіну, нині Конрад є доцентом кафедри державної політики та економіки в Університеті Дьюка (США), де спеціалізується на сфері державних фінансів, а також є членом експертної ради Міжнародного валютного фонду і членом консультативної ради Інституту управління природними ресурсами (США).

Мінфін повідомляє, що Конрад буде консультувати Яресько у сфері податкової політики і загальних інституційних реформ. Вперше Конрад приїхав в Україну в 1992 році в ролі директора програми консультування Казначейства США в Центральній і Східній Європі, відтоді він періодично консультував український уряд.

Конрад має багатий досвід у сфері оподаткування, оскільки упродовж 30 років проконсультував понад 40 країн у сфері податкової політики і законодавства у галузі природних ресурсів. «Ми дуже раді, що такий досвідчений фахівець приєднається до нашої команди. Я впевнена, що його безцінний досвід і надалі допомагатиме економічному розвитку України і забезпечить підтримку важливим інституційним реформам», - прокоментувала призначення свого радника Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучає відомих міжнародних експертів для розробки ефективної та сприятливим для бізнесу податкової системи в Україні. У лютому міністерство залучило колишнього заступника прем'єр-міністра і міністра фінансів Словаччини Івана Міклоша радником з податкового адміністрування та реорганізації державних фінансів України.