Курс долара до кошика шести основних валют досяг тритижневого мінімуму

На світових торгах у понеділок, 27 квітня, курс долара знижується через слабку економічну статистику зі США, яка може змусити ФРС відкласти підвищення відсоткових ставок, передає Reuters.

Так, курс долара до ієни знизився на 0,02 відсотка до 118,96 ієни, а індекс долара до кошика шести основних валют - на 0,04 відсотка, до 96,887, впавши у п'ятницю майже до тритижневого мінімуму.

Читайте такожГонтарєва: економіка України досягла свого «дна», очікуємо відновленняБанк Японії в четвер проведе нараду, на якій, на думку більшості аналітиків, не змінить відсоткові ставки. За прогнозами аналітиків, інфляція в Японії в цьому і майбутньому фінансових роках ледь досягне половини цільового рівня центробанку.

Звіти, які вийшли в п'ятницю, показали, що компанії США в березні скоротили інвестиційні плани сьомий місяць поспіль. Інвестори чекають підсумків дводенного засідання ФРС, яке розпочнеться у вівторок.

Євро піднявся на 0,1 відсотка до $1,0883. Міністри фінансів єврозони в п'ятницю попередили уряд Греції, що він не отримає нових кредитів, поки не погодить з ЄС повний план економічних реформ.

Гроші в країні можуть закінчитися через кілька тижнів, тому влада грецьких периферій у суботу погодилася позичити гроші центральному уряду, отримавши обіцянку прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса, що це ненадовго.

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле натякнув, що Берлін готується до можливого дефолту Греції.