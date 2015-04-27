Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Курс безготівкового долара США на поточному тижні може коливатися в діапазоні 22,5-23,5 грн, готівкового - 23-25 грн, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, НБУ, ймовірно, збереже адміністративне регулювання ринку, як мінімум, до середини травня, що сприятиме низькому попиту на міжбанку.

У той же час, пропозиція залишається низькою. Однак, виходячи зі статистики платіжного балансу та підвищення експорту в березні, - ситуація в майбутньому може змінитися.

Читайте такожГонтарєва: економіка України досягла свого «дна», очікуємо відновленняДинаміка валютного ринку на поточному тижні буде підвладна багатьом факторам: кінець календарного місяця, травневі свята, ситуація в зоні АТО, а також зберігається невизначеність з реструктуризацією зовнішнього боргу. Реалізація ризиків (реструктуризація або АТО) призведе до різкого зростання курсу, в той час як досягнення домовленостей щодо "Укрексімбанку" матиме позитивний вплив. Готівковий ринок також буде рухатися в орієнтирі мінливої кон'юнктури і в очікуванні травневих свят. Можлива навіть ситуативна продаж валюти.

Курс продажу готівкового євро на поточному тижні, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може скласти 24,8-27 грн. Ключовий вплив на динаміку євровалюти надаватиме кон'юнктура світового ринку, що ретранслюватиметься через крос-курс долар/гривня.

Динаміка гривні щодо рубля на поточному тижні буде формуватися під впливом курсу долар/гривня, а також тенденцій рубля до світових валют. Котирування продажу готівкового рубля можуть скласти 0,445-0,485 грн.