Державний «Укрексімбанк» за квартал отримав 4,5 мільярда гривень збитку

Державний «Укрексімбанк» у першому кварталі 2015 року отримав 4,534 млрд грн збитку, в той час як за аналогічний період попереднього року прибуток банку становив 63,775 млн грн, повідомляється у звітності банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 25,29% - до 158,121 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 25,11%, до 65,176 млрд грн, зобов'язання - на 32,55%, до 148,929 млрд грн, кошти клієнтів - на 28,29%, до 77,136 млрд грн, власний капітал зменшився на 33,64% - до 9,192 млрд грн, статутний капітал зріс на 29,96% - до 21,689 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших. 100% акцій банку належать державі.

За результатами річного аудиту «Укрексімбанк» погіршив показник збитку за 2014 рік до 11,249 млрд грн.

У даний час банк проводить переговори з кредиторами про реструктуризацію своїх єврооблігацій на 750 млн дол. терміном погашення 27 квітня цього року. У тому числі банк запропонував кредиторам перенести погашення 50% основної суми боргу на квітень 2019 року, суми, що залишилася - погашати рівними піврічними платежами з жовтня 2019 до квітня 2022 року. Одночасно банк запропонував підвищити процентну ставку за облігаціями до 9,625% річних c 8,375%, що діють в даний час.