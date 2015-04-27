ЄС може виділити Україні €95 мільйонів на підтримку малого та середнього бізнесу

Європейський Союз і Україна знаходяться в переговорному процесі про створення програми підтримки малого та середнього бізнесу загальним обсягом 95 млн євро, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на виступ міністра Айвараса Абромавичуса на панельній дискусії, організованій Voxukraine.

«Малому бізнесу потрібен доступ до грошей для розвитку», - цитує прес-служба відомства слова Абромавичуса.

Згідно з повідомленням, 55 млн євро буде спрямовано на розвиток підприємницьких навичок та будівництво інфраструктури підтримки підприємництва.

При цьому решта 40 млн євро будуть надаватися у вигляді дешевих і доступних кредитів.

Також прес-служба повідомила, що Україна має намір приєднатися до системи підтримки підприємництва в ЄС - Small Business Act for Europe.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року Україна і Європейський інвестиційний банк підписали дві кредитні угоди - на 200 млн євро для фінансування проектів відновлення інфраструктури Донбасу і на 400 млн євро для відродження малого і середнього бізнесу в країні. Всього в 2015 році ЄІБ має намір виділити Україні понад 1 млрд євро на реалізацію інвестиційних проектів.

Крім того, уряд Канади в лютому 2015 року надав Україні 52 млн дол. на реалізацію проектів у сфері розвитку малого і середнього бізнесу.