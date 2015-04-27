Російський рубль відновив падіння

Російський рубль дешевшає на торгах понеділка, 27 квітня. Проти рубля - ризики зниження ключової ставки центробанком вже в найближчий четвер, а також скорочення активності експортерів, передає Reuters.

Так, пара долар/рубль розрахунками "завтра" торгується поблизу рівня 51,70 рубля, на 1,6 відсотка вище попереднього закриття. Євро оцінювався в 56,22, на 1,75 відсотка вище попереднього закриття.

Читайте такожОбсяг Резервного фонду Росії в цьому році скоротиться на 2/3 - прогноз СбербанкуЗасідання ради директорів ЦБР з питань грошово-кредитної політики відбудеться 30 квітня, і більшість учасників ринку чекає зниження поточної ключової ставки 14% річних за його підсумками, що може скоротити інтерес до рубля і рублевих активів, багато в чому завдяки якому російська валюта істотно дорожчала останнім часом.

Дорога нафта може стримувати ослаблення рубля, також протягом дня учасники ринку не виключають точкових більш-менш великих корпоративних продажів валюти, що також може уповільнити негативну динаміку.