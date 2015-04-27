Гривня на міжбанку знизилася до 23,05 за долар

12:38, 27 квітня 2015
Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,75/24,97 грн/євро

Фото УНИАН

У понеділок, 27 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 12:00 встановилися на рівні 22,85/23,05 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,75/24,97 грн/євро, щодо російського рубля - 0,444/0,448 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 22,8938 грн/дол., на цю годину було підписано 27 угод на суму 19,01 млн дол.

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