Борги підприємств за держгарантіями знизилися до $1,8 мільярда

Про це йдеться у звіті про стан простроченої заборгованості позичальників перед державою на 1 квітня в доларах США за курсом Національного банку України на 31 березня, опублікованому на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, найбільший обсяг заборгованості припадає на концерн «Украгротехсервіс» - 344,029 млн дол. (цільове призначення - сільгосптехніка), компанію «Оріана» - 184,918 млн дол. (будівництво заводу з виробництва поліетилену), Макіївський металургійний комбінат - 144,526 млн дол. (виробниче обладнання), корпорацію «Украгропромбіржа» - 152,335 млн дол. (сільгосптехніка), Українську зовнішньоторговельну фірму «Біомед» - 104,493 млн дол. (технологічне обладнання).

Також наводяться дані Мінфіну про обсяги наданих держгарантій на 1 квітня, згідно з якими за більш ніж 11-річний період, з 2004 року по перший квартал 2015 року включно, уряд надав держгарантії на 189,093 млрд грн, зокрема найбільший обсяг у 75,350 млрд грн надано у 2012 році.

Зокрема, у 2004 році Кабмін видав держгарантії на 8,367 млрд грн, у 2005 р. - на 661 млн грн, у 2006 р. - 3,521 млрд грн, у 2007 р. - 5,892 млрд грн, у 2008 р. - 1 млрд грн, у 2009 р. - 32,110 млрд грн, у 2010 р. - 10,074 млрд грн, у 2011 р. - 12,842 млрд грн, у 2012 р. - 75,350 млрд грн, у 2013 р. - 21,898 млрд грн, у 2014 р. - 17,379 млрд грн, у першому кварталі 2015 року держгарантії не видавалися.

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Як повідомляв УНІАН, український уряд в 2014 році надав держгарантії за кредитами чотирьом держпідприємствам на 655 млн євро і 372,314 млн дол., що становить 17,379 млрд грн за курсом НБУ на дату укладення договорів.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає можливість надання держгарантій на 25 млрд грн.