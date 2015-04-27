Deutsche Bank закриє близько 200 філій до 2017 року

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Найбільший приватний кредитно-фінансовий інститут Німеччини Deutsche Bank має намір закрити близько 200 філій до 2017 року.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному банком, передає ТАСС.

Скільки працівників буде скорочено, не повідомляється.

Банк має намір заощадити до 2020 року 3,5 млрд євро додатково, не залежно від вже існуючої програми по консолідації витрат.

Після того як Deutsche Bank у 2012 році очолили Аншу Джейн і Юрген Фічен, витрати банку вже вдалося скоротити на 3,3 млрд євро в рік.

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Deutsche Bank був заснований у 1870 році і має 2 тис. відділень у 72 країнах. Штаб-квартира кредитно-фінансової організації знаходиться в німецькому Франкфурті-на-Майні. Кількість співробітників організації перевищує 80 тис. осіб.