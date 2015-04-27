Греція обіцяє віддати всі борги і не виходити з єврозони

Президент Греції Прокопіс Павлопоулос виключає можливість виходу країни з єврозони й обіцяє, що всі борги будуть сплачені.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel Online, пише Українська правда.

Хоча Греція перебуває під величезним фінансовим навантаженням, змушуючи лікарні, університети та державні установи здати свої заощадження центральному банку, президент країни заявив, що Греція виконуватиме всі свої зобов'язання.

"Ми виплачуємо всі свої зобов'язання до останнього євро. Ми повинні зберегти збалансований бюджет і поступово зменшити наш борг", – сказав Павлопоулос.

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Президент також висловив сподівання, що нинішні суперечки з приводу боргу Греції можуть бути вирішені.

Окрім того, Павлопоулос сказав, що переговори з приводу нової програми порятунку для його країни вже виходять на фінішну пряму.