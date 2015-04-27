Кабмін затвердив бюджет Фонду з безробіття із доходами 8,4 мільярда гривень

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2015 рік з обсягом доходів 8,35 млрд грн і обсягом витрат 8,27 млрд грн, йдеться в постанові уряду, розміщеному на веб-порталі Кабміну.

При цьому залишок коштів на початок 2015 року, згідно з постановою, становив 2,4 млрд грн.

Як зазначається в урядовій постанові, основну статтю витрат фонду становитимуть витрати на допомогу з безробіття, включаючи виплати на організацію власного бізнесу – 6,7 млрд грн і утримання служби зайнятості – 1,25 млрд грн. Обсяг видатків на видачу ваучерів для навчання громадян старше 45 років становитиме 23,5 млн грн. Виплати Пенсійним фондом за позачергове призначення пенсій становитимуть 98 млн грн.

Читайте такожПрихованих безробітних в Україні не менше 5 мільйонів - голова Соцстраху

Як повідомляв УНІАН, Держслужба зайнятості прогнозує зростання безробіття в 2015 році до 11,5%, що в абсолютних цифрах становитиме близько 2 млн осіб.

Також в Держслужбі відзначали, що кількість зайнятого населення в Україні за підсумками 2014 року становила 18,1 млн осіб, що на 1,2 млн осіб менше за показники 2013 року.

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, за підсумками 2014 року становив 9,7%.