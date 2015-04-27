Японія виділяє Україні $1,8 мільярда - депутат

Японія надасть Україні 1,8 млрд дол. фінансової допомоги, повідомила депутат від Блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук на своїй сторінці у Facebook.

«Японія надає Україні 1,8 млрд дол. допомоги. Нам це підтвердив віце-міністр закордонних справ Японії Кентаро Соноура напередодні свого візиту до Києва», - написала вона.

Японія надає Україні 1,8 млрд доларів допомоги. Нам це підтвердив віце-міністр закордонних справ Японії Кентаро Соноура ... Posted by Svitlana Zalishchuk on 27 квітня 2015 р.

Також Заліщук зазначила, що японська сторона стурбована якістю контролю за використанням коштів міжнародної допомоги і прогресом у антикорупційних заходах, що вживаються урядом України.

«Ми розповіли про нове антикорупційне законодавство, про щойно створене Антикорупційне бюро, про битву з олігархами. Водночас обидві сторони розуміють, що це лише інструменти, чи буде досягнута мета - покаже час», - підкреслила депутат.

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Як повідомляв УНІАН, уряд Японії ухвалив рішення надати Україні допомогу в розмірі близько 1,5 млрд дол., у рамках якої буде надано кредит обсягом 1,1 млрд дол. для модернізації Бортницької станції аерації (БСА) в Києві.