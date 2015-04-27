Посол США обіцяє незабаром підписати кредитні гарантії для України на $1 мільярд

15:03, 27 квітня 2015
Фінанси
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Кредитні гарантії будуть спрямовані на залучення фінансування під подальше проведення реформ, що підтримуються США

Фото УНИАН

Посол США Джефрі Пайєтт незабаром підпише угоду про виділення Україні кредитних гарантій на суму 1 млрд дол. у рамках чергового раунду макрофінансової допомоги.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

«Незабаром я підпишу другу з травня 2014 р. угоду про кредитні гарантії на 1 млрд дол., яка дасть змогу Україні відновити свою фінансову основу», - написав посол.

За словами Пайєтта, кредитні гарантії будуть спрямовані на залучення фінансування під подальше проведення реформ, що підтримуються США.

Як повідомляв УНІАН, у квітні-травні поточного року Міністерство фінансів України планує здійснити випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд дол. під державні гарантії уряду США.

Наприкінці січня 2014 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. в разі проведення реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, поліпшення ділового клімату.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим подібним кроком щодо України. У квітні 2014 року Конгрес і Сенат США вже приймали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Влітку 2014 року Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.

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