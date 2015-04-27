Яценюк: Москва не змінить текст угоди про ЗВТ між Україною і ЄС

«Немає сумнівів, що з 1 січня 2016 року Угода про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС буде працювати. Жодних відкладань, тим більше, жодних прав чи то Москви, чи будь-кого іншого як на відкладання цієї Угоди, так і на зміну тексту цієї Угоди. Це наше суверенне право між Україною і Європейським Союзом», - наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час саміту «Україна - ЄС» у Києві у понеділок, 27 квітня.

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Глава Уряду зазначив, що нинішній саміт «Україна - ЄС» «можна сміливо назвати не 17-м, а першим» - «першим самітом у новій Україні, в іншій країні, яка бореться зараз за свою незалежність, за своє європейське майбутнє, за наші спільні цінності і за безпеку, і в Європейському Союзі також».

«На нас всіх лежить історична місія, історична відповідальність за майбутнє України і за наше спільне майбутнє разом з Європейським Союзом», - наголосив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що минулого року Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом: «Після наших перемовин, думаю, ні в кого не викликає жодного сумніву, що з 1 січня 2016 року угода про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС буде працювати».