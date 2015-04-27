Борг України у валюті за місяць зріс майже на $7 мільярдів

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 березня 2015 року становила 65,025 млрд дол., що на 6,906 млрд дол., або на 11,88%, більше за показник на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в березні порівняно з лютим знизилася на 90 млрд грн, або на 5,58%, - до 1,524 трлн грн.

З початку року державний і гарантований державою борг в іноземній валюті знизився на 3,886 млрд дол., або на 5,64%, у гривневому еквіваленті – збільшився на 423 млрд грн, або на 38%.

Читайте такожЯресько назвала прийнятні для України умови реструктуризації боргів

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг у лютому знизився на 15,66% до 58,119 млрд дол. у валюті, збільшився на 45% - до 1,614 трлн грн у гривневому еквіваленті.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53%, до 69,794 млрд дол. у валюті, збільшився в 1,9 разу, до 1,101 трлн грн у гривневому еквіваленті.