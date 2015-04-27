Голова Єврокомісії: Україні та ЄС не потрібне відтермінування вільної торгівлі

Україні та Європейському Союзу не потрібне відтермінування із запровадженням всеохопної зони вільної торгівлі, оскільки будь-які відтермінування лише відкладають прийняття необхідних рішень", - сказав у ході саміту «Україна – ЄС» голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

При цьому він наголосив, що зона вільної торгівлі повинна запрацювати 1 січня 2016 року, як і передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС.

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«Нам потрібно втілювати з січня 2016 року положення зони вільної торгівлі. Не найкраща ідея відкладати цю роботу, так можна відкладати нескінченно. Але зона вільної торгівлі має запрацювати із січня 2016 року», - сказав Юнкер.

При цьому він наголосив, що Україні необхідні реформи.

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