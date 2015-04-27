У травні 20 тисячам пенсіонерів обіцяють виплатити недоотримані у квітні гроші

Пенсійний фонд України (ПФУ) в травні відновить двадцяти тисячам непрацюючих пенсіонерів виплату пенсій у повному обсязі, а також виплатить компенсацію за утримані в квітні 15% з пенсій, що сталося з технічних причин, заявив на брифінгу голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний.

«Усім цим людям, якими, наголошую, з технічних причин були неправильно отримані обмежені виплати пенсій, вже в травні буде повернуто належну їм суму пенсії, яку вони недоотримали в квітні», - сказав він.

Скорочення пенсій 20 тис. непрацюючих пенсіонерів, з яких 13 тис. проживають у Києві, сталося через неточності в облікових даних фонду, зазначив Зарудний. За його словами, фактично непрацюючі пенсіонери вважалися зайнятими, оскільки не виконали зобов'язання протягом 10 днів з моменту звільнення повідомити про це органи Пенсійного фонду. В результаті цього було утримано 15% від їхніх пенсій згідно з новим порядком виплат пенсій працюючим пенсіонерам, який набув чинності з 1 квітня 2015 року.

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Голова правління ПФУ також запевнив, що проблему обліку працюючих пенсіонерів буде вирішено остаточно в травні після формування квітневого звіту за даними персоніфікованого обліку всіх зайнятих.

Крім того, Зарудний повідомив, що Пенсійний фонд вже розпочав фінансування травневих пенсій і до 29-30 квітня з цією метою буде виділено понад 1,3 млрд грн, що дасть змогу почати виплату пенсій за графіком з 4 травня.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні діють нові правила нарахування та виплати пенсій, які передбачають повне скасування пенсій держслужбовцям-пенсіонерам, які продовжують працювати на державній службі, а також скорочення пенсій на 15% для решти працюючих пенсіонерів, чиї пенсії перевищують 1453 грн. Ці правила не поширюються на інвалідів, учасників бойових дій та учасників АТО, а також сімей загиблих військовослужбовців.

В Україні налічується близько 13,5 млн пенсіонерів.