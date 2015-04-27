Гривня на міжбанку впала уже до 23,12 за долар

У понеділок, 27 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,95/23,12 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,9030/25,0850 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4460/0,4490 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 22,8986 грн/дол., на цю годину було укладено 434 угоди на суму 288,29 млн дол.