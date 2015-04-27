Україна до кінця року отримає два транші з 1,8 мільярда євро від ЄС

Україна до кінця року отримає два транші коштів, у рамках виконання нової, схваленої в січні поточного року, програми макрофінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу загальним обсягом 1,8 млрд євро, заявив у ході Саміту «Україна - ЄС» голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

«Ми розпочали нову програму макрофінансової допомоги в обсязі 1,8 млрд євро. Перші два транші за цією програмою прийдуть до України вже у 2015 році», - сказав Юнкер.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2015 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що Єврокомісія ухвалила рішення виділити Україні додатковий пакет макрофінансової допомоги в обсязі 1,8 млрд євро. Юнкер наголосив, що таким чином Євросоюз демонструє європейську солідарність з Україною.

Ця програма стала третьою програмою макрофінансової допомоги для України із 2010 року з боку Євросоюзу.