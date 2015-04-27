Офіційний курс гривні впав одразу на 44 копійки
19:47, 27 квітня 2015Фінанси
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Українська валюта втрачає свої позиції.
Нацбанк опустив курс гривні / Фото УНІАН
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 28 квітня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2289.8565 (27 квітня – 2245.1630);
100 євро – 2478.0827 (27 квітня – 2430.1644);
10 російських рублів – 4.4490 (27 квітня – 4.4682).
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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США сьогодні на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,95/23,12.
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