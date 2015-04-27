Офіційний курс гривні впав одразу на 44 копійки

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 28 квітня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2289.8565 (27 квітня – 2245.1630);

100 євро – 2478.0827 (27 квітня – 2430.1644);

10 російських рублів – 4.4490 (27 квітня – 4.4682).

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США сьогодні на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,95/23,12.