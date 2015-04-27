Кабмін призначив Абромавичуса головою комісії з міжнародної торгівлі

19:57, 27 квітня 2015
Фінанси
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Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

Абромавичусу поручили курировать международную торговлю / Фото УНИАН

Кабінет міністрів України призначив міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса головою Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі і затвердив її новий склад.

Відповідну постанову від 22 квітня опубліковано на сайті уряду.

Уряд призначив заступника міністра економічного розвитку і торгівлі - торгового представника України Наталію Микольську першим заступником голови комісії, а заступником голови комісії - першого заступника керівника Головного департаменту з питань впровадження реформ адміністрації президента Ігоря Веремія.

До складу комісії також увійшли директор урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнідюк, заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль, заступник начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України Андрій Кравченко, заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян, радник прем'єр-міністра Валерій П'ятницький.

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Членами комісії також затверджено державного уповноваженого Антимонопольного комітету Михайла Русинськогой, заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Владиславу Рутицьку, директора департаменту організації митного контролю та оформлення Державної фіскальної служби Сергія Семка, директора департаменту податкової і митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Миколу Чмерука, а також заступника директора департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції Ярослава Шиховця.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін вивів зі складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Андрія Бондаренка, Олександра Данилейка, Дмитра Демидовича, Олександра Каленкова, Кирила Клименка, Анатолія Максюту, Сергія Нетудихату, Володимира Породька та Ігоря Прасолова.

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