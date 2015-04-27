Екс-міністр фінансів: У 2014 році з Росії вивели 25% заощаджень

Про це заявив колишній міністр фінансів Росії Михайло Задорнов.

Перекази фізичних осіб з Росії в 2014 році зросли до 68,9 млрд доларів з 59 млрд доларів в 2013 році. За словами Задорнова, громадяни переводили гроші на рахунки за кордоном, щоб уникнути "країнових ризиків". Найбільше збільшилися перекази населення до Швейцарії, США і Великобританії.

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За словами Задорнова, аж до 20 січня населення активно скуповувало валюту.

"З 20-х чисел січня населення та малий бізнес в основному продає валюту, а не купує", - сказав Задорнов. Також на тлі падіння доходів росіяни стали витрачати доларову "заначку", накопичену в листопаді-грудні, додав він.