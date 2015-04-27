Кабмін затвердив проект угоди з урядом США про дотримання міжнародного податкового законодавства

Відповідне розпорядження від 22 квітня опубліковано на сайті уряду.

Зокрема, угода передбачає дотримання Україною норм закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA).

Підписати зазначену угоду уряд уповноважив міністра фінансів Наталю Яресько.

Як повідомляв УНІАН, на виконання вимог FATCA українські та інші міжнародні банки зобов`язані здійснювати належну перевірку всіх клієнтів, які відкривають рахунки в банку, що може вимагати заповнення клієнтами додаткових документів. У разі виявлення платників податків США банк зобов`язаний надіслати до податкової служби США інформацію про такі рахунки та їх власників.

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Довідка УНІАН. Закон США про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA) зобов`язує фінансові організації розкривати для податкового управління США інформацію про рахунки американських платників податків і виконувати функції податкових агентів.

Згідно з цим законом, банки були зобов`язані до 30 липня 2014 року укласти договори з податковою службою США і виконувати вимоги законодавства США. За невиконання закону передбачені санкції у вигляді утримання 30-відсоткового податку з «транзитних виплат» через фінансові організації США, а також примусове закриття кореспондентських рахунків у фінансових організаціях США.