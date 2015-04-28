ВВП продовжить спад в 2015 році - експерти

Аналіз ситуації свідчить про ймовірне досягнення економікою «дна» вже в 2015 році. Це пов'язано з початком активних антикризових дій, вважають експерти аналітичної групи Da Vinci AG.

На думку аналітиків, показник ВВП за результатами 2015 року складе близько від -7 до -12%.

"Даний прогноз нижчий за даны, які закладені в програму розширеного фінансування EFF. Однак за минулий з моменту її розробки в лютому-першій половині березня час багато експерти погіршили свої очікування щодо української економіки. Оцінки пов'язані в першу чергу з негативними очікуваннями у зовнішньоторговельній діяльності – погіршенням показників експорту. Це означає ймовірність перегляду програми МВФ у бік збільшення допомоги або зміни графіка її надання", - йдеться в квартальному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast, переданому УНІАН.

У першому кварталі поточного року через продовження військового конфлікту падіння ВВП до попереднього кварталу продовжилося. Однак на відміну від НБУ, експерти не очікують відновлення економічного зростання в другому кварталі 2015 року.

Аналітики відзначають, що крім військово-політичного чинника, на негативну динаміку ВВП впливає зниження експорту і скорочення внутрішнього попиту.

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За оцінками Da Vinci AG, очікується продовження скорочення економіки на підконтрольних (Україні - УНІАН) територіях Донбасу.

"У першому кварталі продовжилися факти зупинки підприємств. Так, в січні 2015 року закрито 2 цехи ПАТ Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, крім того, планується припинення роботи одного з цехів на ВАТ МК "Азовсталь". Беручи до уваги таку динаміку, очікується, що в подальшому внесок Донецької та Луганської областей у ВВП України істотно зменшиться з 16,4% (2012 рік) до 5,6% (2015 рік). Істотним чинником скорочення ВВП регіону стало скорочення доступу на окремі зовнішні ринки через політику РФ, в тому числі до 2014 року.

Станом на перший квартал 2015 року просідання економіки по Луганській області виявилося вищим, в результаті того, що в Донецькій області вдалося зберегти під контролем держави більшу частину промислових районів, тоді як у Луганській велика частина індустріальних районів перебуває під окупацією", - відзначають аналітики.

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Як підкреслюють експерти, в цілому по Україні падіння промислового виробництва в березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротилося на 21,5%. Це дає підстави прогнозувати досягнення «дна» економічного падіння в поточному році і відповідно поступове уповільнення спаду економіки до кінця року.

Крім того, в Da Vinci AG повідомляють, що на підконтрольних Україні територіях Донецької області відзначаються перші маркери поліпшення ситуації.

"Незважаючи на те, що в базових галузях промисловості регіону як і раніше порушені виробничі ланцюжки «вугілля-кокс-метал» і «вугілля-електроенергія», у березні 2015 року порівняно з лютим того ж року досягнуто приросту видобутку рядового вугілля на 7,5%, а виробництво коксу збільшилося на 26,7%. Зріс випуск продукції на всіх основних переділах металургійного циклу: чавуну — на 33,3%, сталі — на 15,0%, готового прокату — на 7,8%. Березневе вироблення електроенергії було більше, ніж у лютому, на 26,9%", - йдеться у звіті.

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На думку експертів, мінімальні ознаки стабілізації можуть з'явитися вже у другому півріччі поточного року. При цьому показники рік до року залишаються істотно нижчими за дані 2014 року.

"Спад в машинобудуванні — на 38,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції — на 42,6%, в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів — на 43,5%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки — в 2,5 рази, до добувної промисловості і розроблення кар'єрів — в 2,7 рази, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів — у 3 рази, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції — у 5,7 разу, в легкій промисловості — в 6,2 разу", - повідомляють експерти.