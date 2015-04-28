Інфляція за підсумками 2015 року складе 25-26% - експерти

Показники перевищили не тільки аналогічні показники 2014 року, але і вперше за 10 років вийшли за межі 10% в місячному вираженні, відзначають експерти аналітичної групи Da Vinci AG у квартальному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast, переданому УНІАН

Основною причиною зростання інфляції, аналітики, називають девальвацію національної валюти, яка більшою чи меншою мірою відобразилася в зростанні цін на різні групи товарів і послуг.

"Незважаючи на зростання тарифів на комунальні послуги, інфляційне прискорення було задано імпортними товарами, включаючи продовольчі товари (+27,9%), побутову техніку (+22,4%), а також транспортні послуги (26,5%) та охорону здоров'я (+18,1%), в яких суттєва частка імпортних складових (ПММ, лікарські препарати)", - йдеться у звіті.

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На думку експертів, корінними причинами інфляції була помилкова валютно-курсова політика в період 2009-2013 роки.

"Ключовим драйвером цін на продовольчу і непродовольчу групу товарів вітчизняного та імпортного виробництва так чи інакше стала девальвація національної валюти. Якщо для імпортних товарів девальвація мала прямий вплив на ціноутворення, то для більшості вітчизняних товарів підвищення цін стало результатом імпортної складової собівартості товарів: пально-мастильних матеріалів та енергоносіїв, насіннєвого матеріалу, добрив, комплектуючих і т. д. На зростання цін впливало також збільшення витрат виробників на зберігання продукції.

Збільшенням витрат на опалення та освітлення теплиць, транспортування вплинули на цінову політику овочів. Зниження запасів фруктів у сховищах, зростання витрат на зберігання і вплив девальвації на імпортні продукти стали причиною зростання цін на цю категорію товарів.

Частка імпортної риби на вітчизняному ринку становить близько 80% і має тренд до збільшення. У зв'язку з цим даний продукт залежний від курсу національної валюти, а низька частка української риби на ринку не дозволяє грати на пониження ціни, - відзначають в Da Vinci AG.

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За оцінками експертів, зростання цін, хоча і не такими високими темпами, продовжиться.

"Ключове питання: збереження невеликої волатильності курсу гривні. Виробники та імпортери будуть продовжувати грати на підвищення цін, намагаючись виходити на більш-менш прийнятний рівень рентабельності і закладати в кінцеву ціну помірні валютні ризики. Зростання цін на імпортні товари буде дещо компенсуватися зростанням споживання вітчизняних товарів, які отримають додаткові конкурентні переваги у зв'язку з ціновою доступністю, - йдеться у звіті.

Однак, як зазначають аналітики, зниження купівельного попиту населення буде працювати на загальне зниження споживання.

На їхню думку, на відміну від минулого року, коли спостерігався перехід населення з заощаджень до споживання, зростання інфляції в 2015 році посилить тиск на заощадження населення, що призведе до радикальної зміни структури споживання і витрат. Все це призведе до скорочення «подушки» резервів у населення і підвищення його вразливості перед коливаннями ринку.

За оцінками аналітиків, зниження споживчого попиту в поєднанні з переорієнтацією значної частини населення на споживання товарів вітчизняного виробництва дозволить певною мірою стримати темпи зростання інфляції на рівні 40% за підсумками року.