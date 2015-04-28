Обсягу міжнародних резервів України достатньо для виконання зобов'язань - аналітики

Такого висновку дійшли аналітики Da Vinci AG, дослідивши поточний стан золотовалютних резервів України, йдеться в аналітичному звіті групи.

Згідно зі звітом, в першому кварталі 2015 року золотовалютні резерви України демонстрували різноспрямовану динаміку. У перші два місяці ЗВР продовжували своє зниження, тоді як у березні завдяки отриманню 4,872 мільярда доларів від МВФ і 0,2 мільярда від уряду Канади вони збільшилися.

За даними НБУ, обсяг ЗВР України в січні становив 6,419 мільярда доларів, у лютому 5,625 мільярда доларів, а в березні - 9,969 мільярда.

При цьому платежі уряду і Національного банку України щодо погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті склали 906,9 мільйона доларів США в еквіваленті, у тому числі 221,9 мільйона доларів США Міжнародному валютному фонду.

Читайте такожТенденція зниження золотовалютних резервів закладена в 2011 році, Донбас лише її прискорив - аналітики"Таким чином, незважаючи на зростання ЗВР, необхідно визнати збереження високого тиску на ЗВР у зв'язку з суверенними борговими зобов'язаннями, а також збереженням негативного економічного клімату навколо України. Тим не менш, обсяг міжнародних резервів України на сьогодні є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку України", - йдеться у звіті.

Крім того, на рівень міжнародних резервів вплинули інтервенції Національного банку з купівлі іноземної валюти.

Згідно зі звітом, поки що не можна говорити про припинення зниження рівня ЗВР без надання зовнішньої допомоги. Однак збереження тренда тиску на ЗВР, ймовірно, буде компенсовано отриманням фінансової допомоги, що нівелює ризики.