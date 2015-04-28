Західні банки заморозили валютні платіжні операції кримчан

Західні банки відмовляють у проведенні валютних платежів кримчанам, пишуть «Ведомости» з посиланням на представника однієї з платіжних систем.

Якщо банк бачить в системі SWIFT, що людина, який відправлено платіж, зареєстрована в окупованому Росією Криму, він його не проводить, нарікає співрозмовник. Причому не важливо, через кримський банк відправлено платіж або ж, наприклад, через один з банків Москви. Це підтверджує інший співробітник російської платіжної системи: «Якщо в паспорті зазначено Крим, іноземні банки валютний платіж не пропустять». Це, за його словами, стосується і платежів компаній, зареєстрованих в анексованому Криму.

Читайте такожГПУ готує матеріали для Гааги про злочини Росії, "ЛНР" і "ДНР" проти України«Така проблема є», – визнає співробітник ЦБ, додаючи, що російський регулятор має дуже обмежений вплив на банки в іншій юрисдикції.

Після окупації Росією Криму на півострові припинили роботу всі українські банки, а більшість російських банків не стали працювати в Криму через побоювання санкцій. На півострові не працюють Visa і Mastercard – розплачуватися ними жителі анексованого Криму зможуть тільки після того, як обидві платіжні системи повністю переведуть російський трафік на Національну систему платіжних карт (НСПК).

У платіжках SWIFT зазначається місце реєстрації як одержувача, так і відправника. Тому не рекомендується відправляти валютні перекази, де хоча б одна із сторін має зв'язок з анексованим Кримом, радять фахівці.

Щоб уникнути відмови при проведенні платежу, банки та платіжні системи йдуть на хитрощі. При переведенні з одного розрахункового рахунку на інший банки не вказують у повідомленні, що платіж призначений для жителя окупованого Криму. Тоді транзакція може пройти.