У Росії черговий скандал з платіжною системою Visa

Міжнародна платіжна система Visa не збирається випускати кобрендингові карти з «Національною системою платіжних карт», 100% якої належить Центробанку Росії, пишуть "Известия".

Як повідомили в прес-службі Visa, компанія вирішує питання з переведенням процесингу транзакцій в НСПК, але не готова до того, що на картах Visa буде розміщуватися логотип іншої платіжної системи.

"Бренд Visa є одним з найбільш відомих і надійних у світі, — пояснюють в Visa. — Компанія сама вирішує, де і як розміщуються елементи бренду, з тим щоб їх використання сприяло розвитку як електронних платежів, так і бізнесу наших клієнтів і торгово-сервісних підприємств-партнерів, а також самої платіжної системи Visa. В даний час ми не вивчаємо можливість реалізації кобейджингових проектів в Росії. В даний момент ми фокусуємося на перекладі процесингу внутрішньоросійських транзакцій за картками Visa в НСПК".

Читайте такожРосії все не вдається перевести Visa на свої правила гриВ той же час, інша американська платіжна система MasterCard і японська JCB самі запропонували ЦБ кобренд з НСПК, про що 25 березня офіційно заявила заступник голови Банку Росії Ольга Скоробогатова. За її словами, кобрендингові карти НСПК з MasterCard, JCB можуть з'явитися в 2016 році і власники таких продуктів зможуть користуватися ними як в Росії, так і за кордоном. У прес-службі компанії MasterCard «Известиям» підтвердили свою готовність до реалізації кобрендингового проекту з НСПК.

MasterCard бере на себе серйозні репутаційні ризики, особливо в умовах антиросійських санкцій, зазначив начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий.

Visa раніше оцінила свої втрати від переведення процесингу в Росію в $70 млн. Процес підключення до НСПК Visa завершить протягом 1-2 місяців. Думки фінансистів з приводу того, чи буде Visa платити забезпечувальний внесок хоча б за I квартал року (близько $60 млн) до 30 квітня 2015 року, розходяться. Ряд джерел, знайомих з ситуацією, впевнені, що Visa зможе уникнути сплати забезпечувального внеску

і штрафу при будь-якому сценарії. Інші фінансисти відзначають, що Visa готова розмістити депозит в ЦБ. За їх словами, відповідна домовленість була досягнута за підсумками переговорів представників штаб-квартири Visa Inc. з ЦБ.