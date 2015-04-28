Банк Ахметова за три місяці отримав понад 300 мільйонів гривень збитку

«Перший український міжнародний банк», який входить до групи найбільших банків, у першому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року отримав збиток у розмірі 327,543 млн грн проти прибутку в 141,329 млн грн за аналогічний період минулого року.

Про це банк повідомив у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 9,2% - до 40,163 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 10,7%, до 30,143 млрд грн, зобов'язання - на 11,06%, до 35,734 млрд грн, кошти клієнтів - на 7,08%, до 27,628 млрд грн, власний капітал зменшився на 3,8%, до 4,428 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,294 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, "Перший український міжнародний банк" у 2014 році отримав 54,200 млн грн прибутку, що у 8 разів менше прибутку банку за 2013 рік на рівні 433,756 млн грн.

Довідка УНІАН. «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) заснований в 1991 році та входить до групи найбільших банків України. Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс», яка володіє 92,24% акцій банку.