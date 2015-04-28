У Росії хочуть перевести експорт на рублі і знизити ходіння інвалюти в країні

Комісія Ради безпеки РФ рекомендувала розширити використання рубля у міжнародних розрахунках, одночасно знизивши ходіння іноземної валюти в країні, пише "Комерсант".

Уряд РФ має ідеї, як це зробити. У нових експортних контрактах компаній з державною участю може з'явитися застереження про можливість здійснення розрахунків у рублях — Мінекономіки доручено підготувати відповідні директиви. Одними з перших на такі розрахунки можуть перейти виробники озброєнь з обсягом експорту в 2014 році в $13,2 млрд.

Співрозмовник "Комерсанта" вважає, що в першу чергу нововведення може торкнутися експортерів озброєнь та військової техніки: у протоколі є доручення Міноборони спільно з Мінфіном та Федеральною службою з військово-технічного співробітництва опрацювати питання про взаєморозрахунки в рублях за такими контрактами. РФ займає друге місце за обсягом продажу зброї з часткою світового ринку 27% (у США — 29%). У 2014 році експорт озброєнь приніс країні $13,2 млрд.

Читайте такожОбсяг Резервного фонду Росії в цьому році скоротиться на 2/3 - прогноз СбербанкуБільшість опитаних "Ъ" учасників ринку вважають, що важко оцінити перспективи цієї ініціативи.

Ідея продавати російські експортні товари за рублі з'явилася у влади давно і спочатку обговорювалася в ув'язці з планами створення в Москві міжнародного фінансового центру. Через високу волатильність курсу рубля і небажання змінювати систему розрахунків в компаніях її так і не реалізували. Але після введення в 2014 році санкцій проти РФ ідея знову стала актуальною. Так, глава ВТБ Андрій Костін запропонував поступово переходити на рублеві розрахунки в експортних контрактах, почавши з "Роснефти", "Газпрому" і поставок військової продукції.

Особлива роль при розширенні розрахунків у національних валютах відводиться Китаю, відзначає джерело "Ъ" в Білому домі. Передумови для взаємозаліків в нацвалюті вже створені з В'єтнамом. Найбільшого ж прогресу вдалося досягти з Північною Кореєю, проти якої, як і проти Росії, діють санкції США і ЄС. Проте північнокорейські банки стягують занадто високі комісії при конвертації валют, скаржаться росіяни. У травні під час візиту до Москви північнокорейського лідера Кім Чен Ина може бути підписано меморандум про взаєморозуміння між ЦБ двох країн.

Опитані "Ъ" експерти вважають можливості нарощування торгівлі в рублях обмеженими через високу інфляцію і волатильність рубля.