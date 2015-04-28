Україна може отримати від США гарантії ще на $2 мільярди

Уряд Сполучених Штатів Америки, в рамках виконання заявлених раніше обіцянок надати Україні фінансову допомогу, планує найближчими днями виділити нашій країні 1 млрд доларів державних гарантій, сказав у відеозверненні з нагоди Великої конференції «На підтримку реформ в Україні» віце-президент США Джозеф Байден.

«Додатково до мільярду доларів гарантій, які були виділені Україні минулого року, ми плануємо найближчими днями виділити ще один мільярд доларів гарантій. А потім, до кінця року, ще 1 млрд дол. у разі, якщо Україна продовжить реалізовувати реформи», - сказав Байден.

Він також нагадав, що США надають Україні гуманітарну допомогу, обсяг якої досяг 450 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів Америки в обсязі 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, покращення ділового клімату.

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У березні цього року міністр фінансів України Наталія Яресько відзначала, що Міністерство фінансів України планує здійснити випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд дол. під державні гарантії уряду США в квітні-травні.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим подібним кроком щодо України. У квітні 2014 року Конгрес і Сенат США вже приймали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Влітку 2014 року Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.