Україна за три місяці змогла збільшити профіцит бюджету до 4,2 мільярда гривень

Державний бюджет України за підсумками першого кварталу цього року зведено з профіцитом 4,2 млрд грн проти дефіциту в 4,1 млрд грн за аналогічний період 2014 року, повідомляє Національний банк України в макроекономічному і монетарному огляді за квітень.

За даними регулятора, профіцит держбюджету в березні становив 12,9 млрд грн.

«Позитивні тенденції виконання бюджету, які почали формуватися в лютому 2015 року, в березні продовжилися», - наголошується в повідомленні.

Згідно зі звітом НБУ, в січні-березні 2015 року доходи держбюджету становили 113,2 млрд грн, що на 27,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.

«Зростання було зафіксоване за переважною більшістю бюджетоутворюючих податків, що, насамперед, було пов'язано з девальваційно-інфляційними ефектами», - пояснюється у звіті причина зростання доходів у першому кварталі. Також повідомляється, що в березні до бюджету надійшло 6,1 млрд грн від продажу 3G-ліцензій.

За інформацією НБУ, витрати держбюджету в першому кварталі 2015 року становили 108,8 млрд грн, що на 17,2% більше, ніж за відповідний період 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками січня-лютого 2015 року становив 8,743 млрд грн, що на 3,465 млрд грн, або в 1,7 рази більше дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 5,279 млрд грн.

Дефіцит зведеного бюджету України за цей період становив 272 млн грн, що майже у 9 разів менше показника за січень-лютий 2014 року.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стеля держборгу на рівні 1,394 млрд грн.

Фактичний дефіцит держбюджету за 2014 рік, включаючи випуск ОВДП для компенсації різниці в тарифах місцевим бюджетам на оформлення відшкодування ПДВ, становив 78,07 млрд грн, що на 20,7% більше показника за 2013 рік.