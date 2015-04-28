Нацбанк оцінив у 15% падіння ВВП України за квартал

Національний банк України оцінює падіння ВВП України в першому кварталі 2015 року на рівні 15% у річному вимірі, як і прогнозував місяцем раніше.

«Темпи зміни індексу виробництва базових галузей в річному вимірі останні п'ять місяців залишаються майже на одному рівні, що дає підстави очікувати зниження реального ВВП в I кварталі 2015 року на 15% у річному вимірі, як і прогнозувалося раніше», - йдеться в макроекономічному і монетарному огляді НБУ за квітень.

За оцінками НБУ, в березні річні темпи зниження індексу виробництва базових галузей залишились на рівні попередніх місяців – 20,1%.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на початку квітня прогнозував падіння ВВП України за підсумками першого кварталу на рівні 15%. В цілому за рік НБУ очікує падіння економіки на 7,5% при інфляції 30%.

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Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%, інфляція – в діапазоні від 42,8% до 26,7%.

Падіння ВВП України в 2014 році порівняно з попереднім роком, без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, становило 6,8%. Номінальний ВВП в цілому за 2014 рік становив 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.