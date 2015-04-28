В Україні хочуть скасувати спецпенсії й запровадити накопичувальну систему з 2017 року

Міністерство соціальної політики представить у середу на засіданні Кабінету міністрів нову модель пенсійної реформи, яка передбачає, зокрема, скасування спеціальних пенсій і запуск накопичувальної системи пенсійного страхування з 2017 року, говориться в повідомленні прес-служби міністерства з посиланням на главу відомства Павла Розенка.

«Перш за все – це відмова від системи спеціальних пенсій... Ми пропонуємо, щоб для всіх категорій громадян пенсія нараховувалася за єдиною формулою», - цитує прес-служба Розенка.

Міністр також планує запропонувати старт нової накопичувальної системи пенсійного забезпечення з 1 січня 2017 року.

«Ми передбачаємо, щоб з 1 січня 2017 року набула чинності накопичувальна система – другий рівень пенсійного страхування. Наша принципова позиція полягає в тому, що українець має отримувати пенсію не з одного джерела, як зараз, а з трьох джерел – солідарної системи, як сьогодні, накопичувальної системи та недержавного пенсійного страхування», - сказав Розенко.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2015 рік з обсягом загальних доходів у 234,4 млрд грн і дефіцитом в 19 млрд грн, який буде безпосередньо покриватися з держбюджету.

В Україні налічується близько 13,5 млн пенсіонерів. У середині березня в Україні набув чинності закон про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, чиї пенсії перевищують 1453 грн, на 15%, а також про тимчасове скасування спецпенсій для пенсіонерів, які обіймають так звані спеціальні державні посади.