Гривня на міжбанку зміцнилася на 72 копійки - до 22,40 за долар

У вівторок, 28 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 22,05/22,40, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,04/24,43, до російського рубля – 0,4230/0,4300.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 установився на рівні 22,3654 грн/дол., на цей час було укладено 112 угод на суму 50,80 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,95/23,12.