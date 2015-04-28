Україна влітку проведе два ділових форуми – в Німеччині та США

Україна розраховує провести два ділових форуми – в Німеччині та США – в червні і липні з участю перших осіб держави, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Наступна інвестконференція буде в Німеччині. Нам канцлер Меркель запропонувала провести німецько-український бізнес-форум наприкінці червня в Берліні. Після цього я з рядом міністрів поїду до Штуттгарта та інших потенційно цікавих німецьких міст, – сказав Абромавичус. - Після цього наступна конференція - 13 липня у Вашингтоні. Поїде прем'єр-міністр, ряд міністрів і представників українського бізнесу. І після цього ми очікуємо велику інвестконференцію восени в Україні. Упродовж наступних кількох місяців очікуємо гарного припливу інвесторів сюди».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, у Києві проходить міжнародна конференція на підтримку реформ в Україні, яка зібрала представників 53 країн, включаючи глав урядів і ключових єврокомісарів. Спочатку конференція планувалася як донорський форум на підтримку Донбасу, проте пізніше від цієї ідеї було вирішено відмовитися на користь проведення кількох заходів.

Зокрема, запланована на осінь велика інвестиційна конференція має стати презентацією широкого спектру інвестиційних можливостей України. Як зазначав глава Мінекономрозвитку, за підсумками лютого Україна вже мала значну кількість інвестиційних проектів на загальну суму 7,5 млрд дол.