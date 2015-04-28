Конкурсна комісія обрала чотирьох кандидатів на посаду голови фіскальної служби - джерело

Конкурсна комісія Міністерства фінансів України на засіданні 27 квітня визначила список з 4 кандидатів, які претендують на посаду голови Державної фіскальної служби.

Про це УНІАН повідомило джерело в комісії.

Згідно з повідомленням, до списку претендентів на зазначену посаду увійшли чинний в. о. голови державної фіскальної служби Максим Мокляк, депутат від Блоку Петра Порошенка Роман Насиров, а також інвестбанкір, заступник генерального директора компанії UkrLandFarming Ігор Петрашко, колишній фіндиректор компанії "Арселорміттал" Андрій Коломієць.

Як повідомляв УНІАН, конкурсна комісія Міністерства фінансів України від 23 квітня провела відкрите слухання 12 кандидатів на посаду голови Державної фіскальної служби України в режимі онлайн-трансляції.

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До списку фіналістів конкурсного відбору увійшли 12 кандидатів: Геннадій Васюков, Віктор Гладун, Дмитро Деревицький, Юлія Дроговоз, Андрій Коломієць, Олексій Любченко, Максим Мокляк, Роман Насиров, Ігор Петрашко, Оксана Продан, Денис Фудашкін, Ніна Южаніна.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться відбором нового голови ДФС у зв'язку із звільненням з цієї посади Ігоря Білоуса.

Кабмін прийняв відставку Білоуса 23 березня, а також звільнив його заступників – Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю.