ЄІБ до кінця 2016 року збільшить обсяг кредитів в Україні до €3 мільярдів

Європейський інвестиційний банк в 2014 надав кредити в Україні на 940 млн євро, і до кінця 2016 року збільшить цей обсяг до 3 млрд євро, повідомила міністр фінансів Наталія Яресько на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами міністра, український уряд високо цінує швидку і всебічну підтримку з боку міжнародних партнерів, включаючи Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк. «Тільки з боку ЄІБ загальний обсяг кредитування в 2014 становив 940 млн євро, це частина кредитного портфеля банку в Україні в розмірі 3 млрд євро, які повинні бути надані до кінця 2016 року», - написала Яресько.

Вона також зазначила, що подальший прогрес реформ в Україні значною мірою залежить від постійної підтримки всіх міжнародних партнерів і фінансових інституцій. «І ми дуже хотіли б і далі бачити збільшення масштабів підтримки України з боку ЄБРР та ЄІБ», - додала Яресько.

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Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк створено у 1957 році, його акціонерами є 27 країн – членів Європейського Союзу. Головна мета банку – сприяння досягненню мети Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць і на кінець 2013 року становив 273 млрд євро. За останні п'ять років портфель проектів ЄІБ в Україні збільшився в чотири рази. Банк фінансує проекти в енергетиці, транспортній та муніципальній інфраструктурі.