ЄС надасть Україні 110 мільйонів євро для розвитку малого та середнього бізнесу

Зокрема, для розвитку і зближення приватного сектора з бюджетом передбачено фінансування в 70 млн євро як частини пакету підтримки України в 11 млрд євро.

За інформацією Єврокомісії, цей захід допоможе малим і середнім підприємствам по всій Україні, підвищуючи зайнятість і активізуючи економічне зростання.

Також фінансування супроводжуватиметься кредитно-гарантійним механізмом з бюджетом у 40 млн євро, покликаним полегшити доступ українського бізнесу до фінансування.

«Підтримуючи і створюючи сприятливі умови для інвестицій, надаючи послуги для розвитку бізнесу на регіональному рівні і усуваючи перешкоди для розвитку малих і середніх підприємств, зокрема тих, що стосуються доступу до фінансування, - ЄС робить свій внесок у відновлення економіки, особливо в регіонах, які найбільше відчули на собі потреба інтегрувати внутрішньо переміщених осіб», - наводяться в повідомленні слова єврокомісара Йоганнеса Гана.

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Як повідомляв УНІАН, ЄС оголосив про намір виділити Україні фінансову підтримку на 11 млрд євро по лінії Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, з яких 6 млрд євро вже були мобілізовані у вигляді грантів і кредитів.