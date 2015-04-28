Активи Нацбанку за три місяці зросли на 40,6% - до 811 мільярдів гривень

Активи Національного банку України за перший квартал 2015 року збільшилися на 40,6% - до 811,163 млрд грн на 1 квітня 2015 року, повідомляється у звітності НБУ, опублікованій у газеті «Голос України» від 28 квітня.

Згідно із звітністю, зростання активів у першому кварталі зумовлено збільшенням обсягу коштів в іноземній валюті та банківських металах у 9 разів - до 155,939 млрд грн, монетарного золота на 48,7% - до 21,363 млрд грн, цінних паперів нерезидентів у портфелі НБУ на 29,3% - до 113,951 млрд грн.

Зобов'язання НБУ за цей період збільшилися на 37,8% - до 684,114 млрд грн, у тому числі кошти банків збільшилися у 2,3 разу, до 66,425 млрд грн, кошти державних та інших установ – у 2,7 разу, до 70,375 млрд грн, зобов'язання перед МВФ – у 2,2 разу, до 141,712 млрд грн.

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Капітал НБУ в першому кварталі збільшився в 1,6 разу - до 127,049 млрд грн, у тому числі спільні та інші резерви – у 2,9 разу, до 69,823 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оновленою звітністю НБУ за 2014 рік за результатами проведеного аудиту, активи Нацбанку збільшилися на 38,4% – до 277,269 млрд грн, зобов'язання - на 37%, до 496,727 млрд грн, капітал - на 43,5%, до 80,513 млрд грн.

Чинний держбюджет України на 2015 рік зобов'язує Національний банк перерахувати в казну близько 60 млрд грн зі свого прибутку за 2014 рік до 11 травня 2015 року.