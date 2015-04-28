У Гонтаревої назвали причину прискорення зростання цін

Національний банк України пояснює істотне прискорення інфляції у березні 2015 року до 10,8% впливом курсового чинника, повідомляє Національний банк України в макроекономічному і монетарному огляді за квітень.

За оцінками НБУ, розрахунковий період інфляції збігся з періодом пікового відбиття на цінах істотного знецінення гривні наприкінці лютого. При цьому, як зазначає регулятор, зміцнення гривні в березні не відбилося на цінах у бік їх зниження через нееластичність цін.

Крім того, на динаміку споживчих цін, за оцінками НБУ, вплинули зміни у податковому законодавстві, що набули чинності наприкінці лютого, а саме введення додаткового імпортного збору. Також, за даними регулятора, на прискорення інфляції вплинув ажіотажний попит населення на товари з тривалим терміном зберігання і високі інфляційні очікування.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у березні 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, порівняно з лютим 2015 року прискорилася до 10,8% із 5,3%, зафіксованих місяцем раніше. У річному вимірі (проти березня 2014 року) інфляція прискорилася до 45,8% із 34,5%, зафіксованих місяцем раніше.

З моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком низки жорстких обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу МВФ гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак після повернулася до позначки близько 23-23,5 грн/дол., на якій утримується протягом останніх півтора місяця.